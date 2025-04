Substituto de Hugo Souza tem mais gols sofridos do que jogos no Corinthians

Matheus Donelli assume o gol do Corinthians após a lesão de Hugo Souza e terá seu segundo teste hoje, contra o Huracán, pela Sul-Americana. O arqueiro vai para sua 23ª partida em cinco anos e tenta diminuir o número de gols sofridos.

O que aconteceu

Donelli estreou pelo profissional do Corinthians em 2021 e sofreu 30 gols em 22 jogos. O goleiro só passou quatro partidas sem ser vazado, sendo a mais recente delas em vitória contra o Santo André pelo Paulistão de 2022.

O arqueiro era a terceira opção até a saída de Cássio e quase "furou a fila", mas acabou "barrado" por Hugo Souza. Com a ida de Cássio para o Cruzeiro, Carlos Miguel assumiu a meta, e Donelli virou segundo reserva. O então titular, porém, foi para o Nottingham Forest, o que deixou o gol alvinegro "livre" para Matheus. O Corinthians, porém, optou por ir ao mercado, e trouxe Hugo Souza.

Mesmo assim, Donelli teve seu maior número de jogos em 2024 e pegou seu primeiro pênalti pelo profissional. O goleiro garantiu o empate em 1 a 1 entre Corinthians e Cuiabá pela 12ª rodada do Brasileirão.

E a tendência é que o arqueiro bata seu recorde de partidas em uma temporada. Hugo Souza deve desfalcar o Corinthians por um mês, o que dará a Donelli algo próximo de dez jogos seguidos como titular. Ele já assumiu a meta alvinegra no empate em 1 a 1 com o Bahia pelo Brasileirão.

Desempenho em 2025

Donelli disputou os três primeiros jogos do Corinthians pelo Paulistão e o empate contra a Portuguesa. O Alvinegro venceu os primeiros compromissos por 2 a 1, e o arqueiro foi capitão contra o Água Santa.

Ele voltou a campo no empate com o Bahia, pela primeira rodada do Brasileirão e faz hoje seu primeiro jogo em torneio sul-americano. Hugo Souza foi o titular nos quatro jogos do Corinthians pela fase preliminar da Libertadores.

Os números de Matheus Donelli

23 jogos

30 gols sofridos

Nove vitórias

Seis empates

Sete derrotas

Quatro jogos sem sofrer gols

Minutos em campo: 1.846

Os jogos de abril do Corinthians