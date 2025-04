Estêvão em 'função ideal' e novo esquema: o que Abel pode fazer sem Veiga

Do UOL, em São Paulo (SP)

Raphael Veiga está fora da estreia do Palmeiras na Copa Libertadores, amanhã, e Abel Ferreira tem várias opções para mudar o setor de criação — que tem sido alvo de críticas na equipe nos últimos jogos.

O que Abel pode fazer

Estêvão em sua "função ideal"

Estêvão nunca foi utilizado como meia por Abel Ferreira, mas teve grandes atuações assim na base. André Cury, empresário do jogador, afirmou em entrevista recente ao UOL que foi justamente por isso que eles escolheram o Chelsea: o clube inglês vê a joia como um camisa 10.

O Chelsea foi um dos poucos clubes que enxergou o Estêvão como um camisa 10, para jogar por dentro, que é a posição dele. Usam ele de extremo, mas ele sempre jogou por dentro. Na base, colocaram ele para jogar de atacante, mas ele sempre jogou de meia. André Cury, no Zona Mista do Hernan.

Novo esquema com trio de meio-campistas

Abel pode escalar Emiliano Martínez, Lucas Evangelista e Richard Ríos juntos. O colombiano é criticado pelos erros crucias no terço final do campo e pode ser o homem mais avançado nesse trio. Evangelista também já fez a função de camisa 10 no RB Bragantino.

O problema nessa opção é que Abel Ferreira só tem esses três meio-campista à disposição no confronto. Aníbal Moreno segue fora por um trauma no ombro esquerdo.

Felipe Anderson como segundo atacante

Felipe entrou na vaga de Veiga na partida contra o Botafogo e teve raros bons minutos com a camisa do Palmeiras. Abel pode usar o jogo contra o Sporting Cristal para dar mais uma chance para Felipe, que brilhou nessa função na primeira passagem na Europa e ainda busca seu primeiro grande momento pelo Alviverde.

Facundo Torres também pode fazer a função, mas corre por fora

O atacante uruguaio pode jogar como segundo atacante, mas é tem se mostrado importante na marcação pelo lado esquerdo. Ele possibilita as investidas de Piquerez no ataque e por isso jogou os 90 minutos contra o Botafogo. É difícil imaginar que ele seja deslocado para a função de Veiga.