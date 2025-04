Onde vai passar Corinthians x Huracán pela Sul-Americana? Como assistir

O Corinthians mede forças com o Huracán hoje, às 19h (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo, pela 1ª rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana 2025.

Onde assistir ao vivo? ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming —sujeito às condições da plataforma) transmitem a partida.

O Corinthians disputa a Sul-Americana após a queda na Pré-Libertadores para o Barcelona-EQU. O Alvinegro perdeu por 3 a 0 no Equador e venceu por 2 a 0 em casa.

O Timão foi semifinalista das últimas duas edições da Sul-Americana. A equipe foi superada pelo Racing, da Argentina, no ano passado, e pelo Fortaleza, em 2023.

A equipe de Ramón Díaz está no Grupo C. Além de Huracán, completam a chave o América de Cali e o Racing, do Uruguai.

Corinthians x Huracán -- Copa Sul-Americana 2025