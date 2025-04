FPF solicita proibição de de organizadas do Corinthians em estádios até o final do ano

A FPF (Federação Paulista de Futebol) solicitou nesta quarta-feira a proibição das torcidas organizadas do Corinthians em estádios até o final de 2025. A punição foi aplicada pelo Departamento de Segurança, Infraestrutura e VAR da Federação.

A entidade proibiu a presença de seis torcidas do Corinthians, entre elas a Gaviões da Fiel, principal organizada do clube. Além dela, Camisa 12, Fiel Macabra, Pavilhão 9, Estopim da Fiel e Coringão Chopp também receberam a punição.

Em nota, a FPF atendeu a recomendação do Ministério Público de São Paulo, que proibirá a entrada de qualquer indumentária e objetos (faixas, bandeiras entre outras) de todas as organizadas punidas.

A punição se dá por conta dos episódios protagonizados pela torcida corintiana no jogo de volta da final do Campeonato Paulista, contra o Palmeiras, na última quinta-feira, na Neo Química Arena. Nos minutos finais da partida, sinalizadores foram acendidos nas arquibancadas e alguns até arremessados no campo.

A Federação informou ainda que oficiará aos Órgãos de Segurança do Estado e ao MP de São Paulo para que a fiscalização da pena seja cumprida.

A punição passa a entrar em vigor a partir desta quarta-feira, quando o Timão entra em campo pela primeira rodada da Sul-Americana. A equipe alvinegra recebe o Huracán, da Argentina, a partir das 19h (de Brasília).