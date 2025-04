Atlético-MG aguarda fim da greve de auditores da Receita Federal para definir volta à Arena MRV

Uma situação inusitada vai atrasar a volta dos jogos do Atlético-MG na Arena MRV. Reformulando seu estádio com a troca para gramado artificial, o clube tem parte do novo piso retido no Porto de Santos. E, como os auditores da Receita Federal estão em greve, haverá um atraso no cronograma.

Neste domingo, o clube recebe o São Paulo, pelo Brasileirão, mas a partida está agendada para o Mineirão. O clube evita fazer um prognóstico de quantos jogos mais pode perder na Arena MRV e soltou uma nota oficial para explicar o motivo de ainda não ter uma data definida.

"Com relação à instalação do gramado sintético na Arena MRV, o Galo informa que todas as obras de infraestrutura para receber o novo campo de jogo estão finalizadas e parte do material já se encontra estocado no estádio. Há duas outras cargas retidas no porto de Santos aguardando a liberação da Receita Federal. Porém, os auditores fiscais do órgão se encontram em greve", lamentou o clube mineiro.

"Prezando pela transparência com o torcedor, o clube aguarda uma solução referente à liberação da carga pelo órgão federal para confirmar a data da primeira partida do ano na Arena MRV", seguiu.

A lamentação da diretoria tem fundamento. São três jogos seguidos da equipe como mandante e, provavelmente, todos longe da Arena MRV. O duelo com o São Paulo, no domingo, já está agendado para o Mineirão, enquanto a estreia caseira na Sul-Americana, dia 10, e o encontro com o Vitória, novamente pelo Brasileirão, no dia 13, devem ter o palco modificado.