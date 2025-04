Ídolo do Flu, Cano é o artilheiro de 2025 entre os jogadores da Série A

Após balançar as redes na vitória do Fluminense sobre o Once Caldas, pela Copa Sul-Americana, o atacante argentino Germán Cano se tornou o artilheiro de 2025 entre os jogadores da Série A, com onze gols marcados.

Cano tem alta eficiência na temporada. Em 16 finalizações no alvo, o atacante balançou as redes 11 vezes, precisando de 106 minutos para marcar um gol e convertendo 75% das chances claras, de acordo com dados do Sofascore.

Germán Cano assumiu a artilharia da temporada 2025 entre os jogadores da Série A! ??? ? 16 jogos

? 11 gols (!)

? 106 mins p/ marcar gol (!)

? 75% conversão de chances claras (!)

? 46 finalizações (16 no gol)

? Nota Sofascore 7.28 pic.twitter.com/Y9ZhUuTFKw ? Sofascore Brasil (@SofascoreBR) April 2, 2025

Desde 2022 no Fluminense, Cano é o 15º maior artilheiro da história do clube, com 102 gols marcados em 189 jogos disputados. Além de ser goleador, o atacante argentino também tem sido decisivo pelo Tricolor carioca, assumindo o protagonismo no título inédito da Libertadores, em 2023, por exemplo.

Mesmo com 37 anos, Cano segue como titular no Fluminense. Apesar do Tricolor carioca passar por um momento turbulento na temporada, com a demissão de Mano Menezes, o setor ofensivo do clube segue estável, com a dupla formada pelo argentino e o uruguaio Canobbio, que chegou à equipe no começo de 2025.

Após a vitória em sua estreia na Copa Sul-Americana, o Fluminense se prepara para a segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Neste domingo, o Tricolor das Laranjeiras recebe o Red Bull Bragantino, às 16h (de Brasília), no Maracanã.