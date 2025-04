PVC: Endrick brilha com golaço no Real, mas por que é diferente na seleção?

Por que Endrick consegue brilhar e ser decisivo no Real Madrid e não repete desempenho semelhante na seleção brasileira?

Na Prancheta do PVC, no De Primeira, o colunista Paulo Vinícius Coelho explicou como Endrick faz uma função diferente no ataque merengue.

Por que o Endrick deu tanta repercussão ontem com a atuação dele pelo Real Madrid? E o que acontece de diferente quando ele entrava na seleção com o Dorival? A seleção também estava 4-2-3-1, mas o Endrick entra muito como um pivô.

Só que o Real Madrid joga diferente. O Bellingham faz o lado esquerdo para o Vinícius se infiltrar e fazer o facão, embora seja um ponta muitas vezes, em outras ele entra para fazer a parceria com o Endrick, e o Rodrigo também. Em outros momentos, é o Bellingham que entra.

Então, tem alguém para fazer a tabela. O Endrick não é um centroavante puro, então você vê que ele recebe no movimento diagonal, no movimento de facão, nas costas do zagueiro. E ele recebe com muita facilidade assim.

Paulo Vinícius Coelho

Segundo PVC, Endrick precisa de liberdade para se movimentar e da aproximação dos demais atacantes.

É esse movimento de sair para o lado e entrar na diagonal, que é mais tradicional de um ponto de lança do que de um pivô. O Endrick não pode ser pivô, como foi na jogada do gol.

Paulo Vinícius Coelho

Em sua primeira temporada pelo Real, Endrick acumula poucos minutos em campo, mas tem sido decisivo na Copa do Rei.

Apelidado de "Mr. Copa", ele já marcou cinco gols na competição e briga pela artilharia com Julian Alvarez, do Atlético de Madrid.

Mesmo com poucas oportunidades, Endrick tem média de um gol a cada 80 minutos pelo Real Madrid.

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)

Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

08h30 (Terça a quinta) - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

14h (Todos os dias) - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Assista ao De Primeira na íntegra