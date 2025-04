Festão de luxo de 50 anos de Beckham reúne de Messi a Tom Brady; veja fotos

David Beckham completa 50 anos no dia 2 de maio, mas decidiu antecipar as comemorações de seu aniversário com uma festa de luxo que reuniu familiares e amigos mais próximos, entre eles várias celebridades.

O que aconteceu

A festança aconteceu na noite de segunda-feira (31), no restaurante Cipriani Downtown, em Miami (EUA), onde o ex-jogador inglês reside hoje. David Beckham é dono do Inter Miami, time do quarteto Messi, Suárez, Busquets e Alba, todos presentes na comemoração com suas respectivas esposas.

Tom Brady e Shaquille O'Neal, astros do futebol americano e do basquete, também estiveram entre os presentes. "Me sinto tão pequeno", brincou Beckham ao postar uma foto ao lado dos dois.

Astros de Hollywood também marcaram presença na luxuosa festa, como Justin Theroux e Fisher Stevens, além do cantor e compositor Marc Anthony, conhecido como "Rei da Salsa".

Foto publicada por Beckham mostra reunião da família, com a mulher, Vitoria Beckham, e alguns dos filhos do casal: Romeo, Cruz e Harper —o mais velho, Brooklyn, não compareceu, segundo a imprensa internacional.

Luis Suárez, Lionel Messi, David Beckham, Jordi Alba e Sergio Busquets Imagem: Reprodução/Instagram @davidbeckham

Então pensei em começar a comemorar um pouco mais cedo. Uma noite tão especial em Miami. Que sorte ter amigos e familiares incríveis para começar as comemorações do 50º aniversário David Beckham, no Instagram

Que maneira de começar a primeira de muitas comemorações para David, cercada de amigos e familiares? Beijos de Miami! Vitoria Beckham, no Instagram

Veja mais fotos: