Deivid Washington volta a treinar, e Santos segue preparação para enfrentar o Bahia

O Santos deu continuidade à preparação para o duelo contra o Bahia nesta quarta-feira, no CT Rei Pelé. A novidade foi a presença de Deivid Washington, que voltou a treinar com o elenco.

O atacante foi liberado pelo clube na última terça-feira para tirar o passaporte italiano e não participou das atividades com o elenco. Nesta quarta, no entanto, o Peixe divulgou imagens do atleta trabalhando normalmente.

Neymar, por sua vez, seguiu na parte interna do CT. Nas imagens divulgadas pelo clube, o craque apareceu realizando exercícios na academia e, depois, um trote no gramado.

O camisa 10 se recupera de um edema na coxa esquerda e está em transição física. O astro ficou de fora da estreia do Peixe no Brasileirão, contra o Vasco, e muito provavelmente também será desfalque contra o Bahia. Nesta quarta, inclusive, completa-se um mês do último jogo do atleta pelo Santos.

O lateral direito Aderlan, em fase final de recuperação de uma lesão no joelho esquerdo, teve sua situação médica atualizada pelo clube praiano. O jogador trabalha no campo com a preparação física, última etapa antes do retorno às atividades com o elenco.

O técnico Pedro Caixinha ainda tem mais três sessões de treino para trabalhar a equipe com foco no Bahia. O elenco santista deve retomar as atividades nesta quarta-feira, novamente no CT Rei Pelé.

O Santos mira vencer o primeiro jogo no Brasileirão após perder por 2 a 1 para o Vasco na estreia, no último domingo. O embate contra o time baiano está marcado para este domingo, na Vila Belmiro, às 20h30 (de Brasília).