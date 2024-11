Palmeiras divulga informações sobre venda de ingressos para final do Paulista feminino

O Palmeiras divulgou neste sábado informações sobre a venda de ingressos para o segundo jogo da final do Campeonato Paulista feminino, contra o Corinthians. A partida será realizada nesta quarta-feira, às 15h30 (de Brasília), no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas.

As vendas começam nesta segunda, a partir das 12 horas, através do site ingressospalmeiras.com.br. Inicialmente, os setores disponíveis são Oeste (R$20,00) e Cabeceira Sul, setor das torcidas organizadas (R$20,00).

Caso os ingressos se esgotem, outros setores do estádio serão abertos de forma gradual. A partida contará apenas com presença da torcida palmeirense.

Diferentemente do Allianz Parque, onde a entrada é feita com o reconhecimento facial, no Brinco de Ouro da Princesa será necessário apresentar o e-ticket, disponibilizado às 10 horas do dia da partida. O torcedor precisa fazer o download do bilhete virtual.

Na partida de ida, na Neo Química Arena, as donas da casa venceram por 1 a 0. Mas agora é em #FamíliaPalmeiras e nós vamos em busca da virada!

Na partida de ida, disputada na Neo Química Arena, o Corinthians venceu por 1 a 0. Assim, precisa apenas de um empate para garantir o bicampeonato Paulista. O Palmeiras tem que vencer por dois gols de diferença para conquistar o título e por um para levar aos pênaltis.