Onde vai passar Paraguai x Argentina? Como assistir ao vivo com imagens

Paraguai e Argentina entram em campo hoje (14), às 20h30 (de Brasília), no Defensores Del Chaco, em Assunção (PAR), em jogo válido pela 11ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo.

Onde assistir? A partida será transmitida ao vivo pelo sportv (TV por assinatura).

Atual campeã do mundo, a Argentina lidera as Eliminatórias com 22 pontos. Já o Paraguai está na sexta colocação, com 13 pontos.

A Argentina chega embalada pela grande goleada aplicada na rodada anterior. Com três gols de Messi, os argentinos venceram a Bolívia por 6 a 0.

Já o Paraguai não perde há quatro jogos nas Eliminatórias e quer continuar sua arrancada. Na rodada anterior, os paraguaios venceram a Venezuela por 2 a 1.

Paraguai x Argentina -- Eliminatórias da Copa do Mundo