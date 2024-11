De la Cruz descarta retorno ao River Plate: 'contente no Flamengo'

Nicolás De la Cruz passa ainda por altos e baixos com a camisa do Flamengo. Agora, ainda em recuperação de uma lesão muscular, o atleta da seleção uruguaia tenta recuperar a melhor forma física e rejeita a possibilidade de retornar ao River Plate, da Argentina, clube em que alcançou muito sucesso.

Em entrevista à ESPN da Argentina, Nicolás De la Cruz deixou claro que sua meta é permanecer no Flamengo. O time ganhou recentemente a Copa do Brasil e, desta forma, tem vaga garantida na Copa Libertadores da América 2025.

"Tenho uma grande relação com o Marcelo Gallardo [técnico do River], falei muito com ele e com o Jorge Brito [presidente do River], mas eles sabem que agora não é o momento. Hoje, estou muito contente no Flamengo, vivendo uma nova etapa", disse.

De La Cruz está no Flamengo desde o início de 2024. Pelo time carioca, atuou em 38 jogos, com 2 gols e 5 assistências, segundo dados de OGOL.