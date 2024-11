Ex-Santos e Corinthians, Lucas Veríssimo descarta chance de deixar Al-Duhail: "Estou feliz e adaptado"

O zagueiro Lucas Veríssimo, com passagens por Santos e Corinthians no futebol brasileiro, descarta deixar o Al-Duhail neste momento. O beque de 29 anos se diz feliz e adaptado ao futebol do Catar, e classificou como "boatos mentirosos" as notícias de que ele poderia retornar ao Timão nesta próxima janela de transferências.

Veríssimo deixou o Corinthians pouco antes do início do Campeonato Paulista desta temporada. Na ocasião, a diretoria do alvinegro não finalizou o acordo de sua compra junto ao Benfica, e perdeu o beque para o Al-Duhail.

"Os boatos recentes que tiveram foram mentirosos. Estou muito bem, feliz e adaptado ao Catar, assim como minha família também, tanto minha esposa quanto meus filhos, todos nós estamos felizes aqui e não tenho intenção de sair nesse momento", comentou Veríssimo.

No Al-Duhail, equipe que lidera a liga local, o zagueiro projeta conquistar títulos. Recentemente, Lucas marcou seu primeiro gol desde que chegou ao clube, em partida contra o Al-Shamal.

"Estou muito feliz por ter marcado meu primeiro gol aqui no Catar. Nós temos um time muito ofensivo, então treinamos bastante a infiltração de jogadores mais defensivos também. Percebi a oportunidade, o cruzamento foi bom e tive a oportunidade de ajudar a equipe marcando pela primeira vez", disse.

Veríssimo possui 24 jogos pelo Al-Duhail, sendo todos como titular. O beque tem contrato com o clube catari até junho de 2027.

O zagueiro se destacou no Santos entre 2016 e 2020 e foi negociado com o Benfica em 2021. Sua passagem pelo clube português foi atrapalhada por questões físicas, e o defensor reencontrou seu melhor futebol em 2023, quando defendeu o Corinthians por empréstimo em um período de 18 jogos.

O Timão tratava como certa a aquisição de Veríssimo em definitivo para 2024, mas acabou perdendo o zagueiro às vésperas da estreia do Campeonato Paulista, contra o Guarani. Na ocasião, clube e jogador contaram versões diferentes do acordo malsucedido.