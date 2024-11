Seleção Brasileira tem jogos decisivos para encostar na liderança das Eliminatórias Sul-Americanas

Venezuela e Uruguai serão os adversários da Seleção Brasileira nas próximas duas rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas. Os jogos são decisivos para a equipe de Dorival Júnior, que busca não só se manter nas primeiras posições, como também lutar pela liderança da competição.

Após as vitórias contra Peru e Chile no mês de outubro, a Seleção deu um salto para a quarta posição, com 16 pontos, mesma pontuação do Uruguai, terceiro colocado. Assim, o duelo contra a celeste é de suma importância para o Brasil conseguir encostar na líder Argentina.

Por sua vez, os atuais campeões do mundo estão na liderança com 22 pontos, seis a mais que o Brasil. Nas próximas duas rodadas, Messi e companhia terão jogos contra Paraguai e Peru, equipes da segunda metade da classificação. A Argentina é favorita para ambos as partidas e, caso não queira ver sua arquirrival se distanciando ainda mais, a Seleção Brasileira precisa fazer sua parte contra Venezuela e Uruguai.

A vice-líder Colômbia terá confrontos mais difíceis, contra Uruguai e Equador, seleções com pontuações maiores na tabela das Eliminatórias Sul-Americanas. Os colombianos possuem 19 pontos e em caso de tropeço em uma destas partidas, pode permitir que a Seleção Brasileira entre de vez na briga pelas primeiras posições.

O primeiro compromisso do Brasil é nesta quinta-feira, contra a Venezuela, no estádio Monumental de Maturín, às 18h (de Brasília). Depois, na terça-feira (19), a Seleção recebe o Uruguai na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, às 21h45.