Fifa anuncia estádios que receberão jogos do Intercontinental de Clubes

A Fifa anunciou nesta terça-feira (12) os estádios que vão receber os jogos das quartas de final, semifinal e final do Intercontinental de Clubes em dezembro, em Doha, no Qatar.

O que aconteceu

O estádio Lusail e o 974 foram os escolhidos pela Fifa. Os dois foram utilizados durante a Copa do Mundo de 2022, disputada no Qatar.

O 974 receberá os jogos das quartas de final e da semifinal. No dia 11 de dezembro, o campeão da Libertadores (Atlético-MG ou Botafogo) vai enfrentar o Pachuca, do México, no local. Três dias depois, o vencedor do confronto volta ao estádio para encarar o Al Ahly, do Egito, na semifinal.

O Lusail receberá a final no dia 18 de dezembro. O estádio já está acostumado a receber jogos grandes: foi palco da abertura e da decisão da Copa do Mundo de 2022. O Real Madrid espera pelo adversário direto na grande final.

Como é o Intercontinental

O Intercontinental é o novo nome do antigo modelo do Mundial de Clubes da Fifa. A competição tem a participação de apenas seis equipes — campeãs de cada confederação.

O torneio terá apenas os três jogos finais em sede única. As fases anteriores foram disputadas em outros locais.

A competição começou no dia 22 de setembro. Nos Emirados Árabes, o Al Ain, campeão da Ásia, venceu o Auckland, City, campeão da Oceania, por 6 a 2. Depois, a equipe acabou derrotada pelo Al Ahly, do Egito, no Cairo, por 3 a 0.

E o Mundial de Clubes?

O Mundial de Clubes, em seu novo formato, passará a ser disputado em 2025. Com sede nos Estados Unidos, a competição terá 32 participantes divididos em oito grupos com quatro equipes cada.

Os dois melhores de cada grupo avançarão às oitavas de final, e a competição seguirá em formato de mata-mata até a final, com jogos únicos.

O Super Mundial de Clubes será disputado entre 15 de junho e 13 de julho de 2025. O sorteio dos grupos será realizado no dia 5 de dezembro deste ano.