Equipe brasileira faz primeiro treino para confronto com a Argentina pela Billie Jean King Cup

O Time Brasil BRB treinou, nesta terça-feira, pela primeira vez no Ginásio do Ibirapuera, palco do confronto contra a Argentina pelos Playoffs da Billie Jean King Cup by Gainbridge, que acontece nesta sexta-feira e sábado, a partir das 15h e 14h (de Brasília), respectivamente.

O capitão Luiz Peniza falou sobre a entrega da equipe brasileira neste primeiro dia de treinos no Ginásio do Ibirapuera: "A quadra está em condição excelente e todo mundo trabalhando muito para se preparar para o confronto".

O Time Brasil BRB é formado por Bia Haddad Maia, Laura Pigossi, Carol Meligeni, Ingrid Martins e a estreante Luiza Fullana. Gabriela Cé e Ana Candiotto também integram o grupo como sparrings.

Tem semifinal brasileira na etapa Elite do RJ do Circuito Mundial de vôlei de praia! ? As duplas Thâmela/Victoria e Bárbara/Carol se enfrentam em busca da vaga na decisão. O duelo acontecerá daqui a pouco, a partir das 12h (horário de Brasília), com transmissão do SporTV 2. ??... pic.twitter.com/0QayhJZYym ? Time Brasil (@timebrasil) November 10, 2024

Para Pigossi, a expectativa para o confronto é a melhor possível, mas a tenista é cautelosa: "Todo mundo sempre quer ganhar, mas temos que focar jogo a jogo. Da mesma forma que já conhecemos as nossas adversárias, elas também sabem bastante do nosso jogo, por isso, acredito que a quadra será um tabuleiro de xadrez. Uma boa tática deve fazer a diferença e o fato de jogarmos em casa também ajuda".

Acostumada a vibrar com a torcida nos seus jogos, Laura conta como é para ela jogar aqui em São Paulo: "Nós lidamos muito bem com essa atmosfera de torcida e o Ginásio do Ibirapuera é grande, elas não estão acostumadas a jogarem assim e isso pode pesar no confronto", contou.

Os ingressos estão à venda no site www.ingressonacional.com.br.