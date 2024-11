Pouco utilizado com Coudet, Bernabei vira pilar para recuperação do Inter no Brasileirão

Contratado em março de 2024 pelo Internacional, o lateral-esquerdo Bernabei deve parte de sua boa fase ao técnico Roger Machado. Com apenas um jogo disputado com Eduardo Coudet como técnico, o argentino foi titular nas últimas 19 partidas do Colorado no Brasileirão.

Desde sua estreia na competição, contra o Bahia, Bernabei é o lateral com mais gols (3), assistências (4), passes decisivos (33) e cruzamentos certos (24). Pelo lado defensivo, é o atleta da posição com mais bolas recuperadas (104), desarmes (47), interceptações (42) e duelos ganhos (111). Os números são do Sofascore.

Alexandro Bernabei entre todos os laterais do Brasileirão 2024 desde sua estreia: 1º em Nota Sofascore (7.47)

1º em gols (3)

1º em assistências (4)

1º em participações em gols (7)

1º em passes decisivos (33)

1º em grandes chances criadas (6)

1º em cruzamentos certos (24)

1º em... pic.twitter.com/hPf7HD0ZNz ? Sofascore Brasil (@SofascoreBR) November 9, 2024

Com Bernabei em campo, o Inter perdeu apenas uma vez no Campeonato Brasileiro, para o Atlético-GO. O Colorado tem a melhor campanha do returno do torneio, conseguindo se recuperar e visando vaga direta na Libertadores de 2025.

Na vitória contra o Fluminense, por 2 a 0, na última sexta-feira, o lateral participou dos dois tentos do Inter, distribuindo a assistência para o segundo gol.

Bernabei, no entanto, levou o terceiro cartão amarelo e não estará disponível para a partida contra o Vasco, após a Data Fifa, dia 21, às 20h (de Brasília), fora de casa. Com um jogo a mais que seus rivais diretos, o Inter ocupa a quarta posição na tabela do Campeonato Brasileiro, com 59 pontos.