Juventus vence clássico contra o Torino e encosta na liderança do Italiano

A Juventus venceu o Derby della Mole contra o Torino, por 2 a 0, neste sábado, no Allianz Stadium, em Turim, pela 12ª rodada do Campeonato Italiano, graças aos gols de Timothy Weah, filho da lenda George Weah, eleito melhor jogador do mundo em 1995, e Kenan Yildiz.

Com o resultado, a Juventus foi a 24 pontos e encostou no Napoli, líder do Campeonato Italiano, com 25, além de igualar a Inter de Milão na tabela. Ambos os times, porém, ainda entrarão em campo neste domingo e podem voltar a abrir vantagem na tabela.

A Juventus, aliás, é o único time ainda invicto no Campeonato Italiano. A equipe comandada pelo ítalo-brasileiro Thiago Motta soma seis vitórias e seis empates nos primeiros 12 jogos da competição.

Os gols

A Juventus precisou de apenas 18 minutos para abrir o placar no clássico. Andrea Cambiaso recebeu pela esquerda ainda no campo defensivo, saiu fazendo fila, invadiu a área adversária e bateu cruzado, exigindo grande defesa do goleiro do Torino. No rebote, porém, a bola sobrou nos pés de Timothy Weah, que precisou apenas empurrar para o fundo das redes.

Já na reta final da partida, Kenan Yildiz recebeu cruzamento na medida, no segundo pau, e cabeceou no contrapé do goleiro para garantir a importante vitória da Juventus no Derby dela Mole.

O time bianconeri volta a entrar em campo somente no dia 23 de novembro, sábado, às 14h (de Brasília), contra o Milan, no San Siro, pelo Campeonato Italiano. O Torino, por sua vez, terá pela frente o Monza, no dia 24, às 11h, em casa.

Confira outros resultados deste sábado de Campeonato Italiano:

Venezia 1 x 2 Parma



Cagliari 3 x 3 Milan