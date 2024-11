Vitória x Corinthians: veja informações e prováveis escalações do jogo válido pelo Brasileiro

O Corinthians visita o Vitória no Barradão neste sábado, às 16h30 (de Brasília), pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Timão chega embalado para o duelo, com três triunfos seguidos na liga nacional (contra Athletico-PR, Cuiabá e Palmeiras). Com os resultados positivos, a equipe saiu da zona de rebaixamento e subiu para a 13ª posição, com 38 pontos conquistados.

Para o duelo contra o Vitória, a equipe de Ramón Díaz terá desfalques importantes. Os zagueiros Cacá e André Ramalho estão em recuperação no departamento médico, enquanto os laterais Matheuzinho e Hugo estão suspensos.

Por outro lado, o meia Igor Coronado, que cumpriu suspensão no clássico contra o Palmeiras, volta a integrar a lista de relacionados.

Assim como o Corinthians, o Vitória vive momento de alta no Brasileiro. A equipe também engatou sequência de três triunfos e pulou para a 12ª posição, com a mesma pontuação do Timão, mas em vantagem no critério do número de resultados positivos na competição.

Na última rodada do Brasileiro, o Vitória venceu o Athletico-PR, na Ligga Arena, por 2 a 1. A última derrota da equipe foi para o Internacional, no final de setembro.

Para encarar o Corinthians, o técnico Thiago Carpini não vai contar com os suspensos Lucas Esteves e Willian Oliveira. Em compensação, Gustavo Mosquito cumpriu suspensão na última rodada e volta a ser opção para a comissão técnica.

No primeiro turno, em Itaquera, o Corinthians venceu o Vitória por 3 a 2, com gols de Rodrigo Garro (duas vezes) e Giovane. Alerrandro marcou os dois tentos para o Leão.

FICHA TÉCNICA



VITÓRIA X CORINTHIANS

Local: Barradão, em Salvador (BA)



Data: 9 de novembro de 2024, sábado



Horário: 16h30 (de Brasília)



Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (RJ-Fifa)



Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ-Fifa) e Luiz Claudio Regazone (RJ)



VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

VITÓRIA: Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Neris, Edu, Wagner Leonardo e PK; Luan, Ricardo Ryller e Matheusinho; Gustavo Mosquito e Alerrandro



Técnico: Thiago Carpini

CORINTHIANS: Hugo Souza; Fagner, Félix Torres, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; José Martínez, Alex Santana, Carrillo e Rodrigo Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto



Técnico: Ramón Díaz