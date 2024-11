Marília: Se Ramón Diaz cair no Corinthians, favorito é Renato Gaúcho

Renato Gaúcho é o favorito da direção corintiana com possível substituto de RAmón Díaz para 2025, informou Marília Ruiz, no Fim de Papo nesta sexta (8).

A colunista disse que não há proposta pelo treinador do Grêmio, mas que o trabalho dele agrada a diretoria corintiana há algum tempo.

Se o Corinthians pudesse abrir mão da dupla 'Ramón e Ramonzinho', o favorito da diretoria é o Renato Gaúcho. Não é o Tite e não é o Luís Castro. [...] O Corinthians não fez proposta pelo Renato Gaúcho, mas eu sei que tem muito dirigente que gosta dele.

Marília Ruiz

