Cabeça de porco: torcedor ameaçou atletas do Flamengo com barra de ferro

Osni 'Cicatriz', envolvido na compra e no arremesso de uma cabeça de porco ao gramado da Neo Química Arena no Dérbi paulista, está proibido de entrar no Parque São Jorge até janeiro de 2025. A suspensão tem relação com outro caso, que aconteceu dentro da sede social do clube.

O que aconteceu

Cicatriz, que é sócio do clube social do Timão, foi suspenso por 120 dias por ameçar a delegação do basquete do Flamengo com uma barra de ferro. O episódio ocorreu dentro do Parque do Parque São Jorge em 29 de dezembro do ano passado.

O UOL apurou que Cicatriz pegou uma barra de ferro após um treino, na saída do ginásio. A delegação rubro-negra estava na saída lateral, após o treino da manhã. A situação foi contornada.

O momento foi capturado pelas câmeras de segurança do clube. Um membro da comissão rubro-negra reportou o ocorrido ao Corinthians.

O torcedor foi proibido de entrar nas dependências do clube entre 10 de setembro e 8 de janeiro de 2025. A Comissão de Ética do associado foi quem tomou a decisão, mas a conclusão do caso demorou a sair por se tratar de um procedimento administrativo burocrático.

Osni lembrou de caso durante entrevista

Ao se defender do episódio envolvendo a cabeça de porco, Osni afirmou que "não pegou em barra de ferro" e classificou a situação como uma "provocação sadia".

A provocação é sadia, não peguei barra de ferro para agredir ninguém, não dei soco. O futebol raiz tem que viver, nos anos 90, todo mundo ia para o jogo junto, brincava com o outro. Hoje chegou em uma proporção que estão acabando com o futebol.

Osni Fernando Luiz, o Cicatriz, em entrevista na Drade

Cicatriz tem ficha criminal

Osni tem uma ficha criminal extensa, com diversos episódios de violência relatados em boletins de ocorrência nos últimos dez anos.

A reportagem teve acesso a boletins com crimes atribuídos a Cicatriz. Ele é acusado de:

Importunação sexual no metrô.

Agressão a uma prostituta.

Estupro de uma mulher em situação de rua.

Além disso, o torcedor tem outras passagens pela polícia por tentativa de roubo, furto qualificado e dano ao patrimônio.

Em entrevista após se entregar às autoridades, Osni ressaltou que não responde atualmente por nenhum outro processo.