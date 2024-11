Neymar quer voltar ao Brasil e prioriza o Santos, afirma Bruno Andrade

Com a possível rescisão de contrato no Al-Hilal, Neymar deseja voltar ao futebol brasileiro e prioriza o Santos, afirmou o colunista Bruno Andrade no UOL News Esporte desta quarta-feira (6).

O Neymar, internamente no Al-Hilal, sempre deixa muito claro que o desejo maior dele primeiro é voltar ao Brasil. E, voltando ao Brasil, o Santos é sua prioridade.

O Al-Hilal vai colocar em cima da mesa um acordo mútuo, amigável, algo que em princípio também interessa ao Neymar, porque ele poderia voltar livre ao futebol brasileiro em janeiro. Bruno Andrade

O Peixe lidera a Série B a três rodadas do fim do campeonato e praticamente já garantiu o retorno à elite do futebol brasileiro em 2025.

