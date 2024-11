Fluminense avança em preparação para pegar o Internacional e terá seis suspensos

Nesta quarta-feira, o Fluminense avançou na preparação para enfrentar o Internacional. O elenco do Tricolor carioca fez mais uma sessão de treinamentos no CT Carlos Castilho de olho no importante confronto, válido pelo Campeonato Brasileiro.

O técnico Mano Menezes terá problemas para escalar o Fluminense no duelo contra o Inter. O comandante não poderá contar com cinco jogadores titulares, suspensos pelo acúmulo de amarelos. São eles: o goleiro Fábio, o zagueiro Thiago Santos, o meia Ganso, e os atacantes Jhon Arias e Kauã Elias.

Além dos cinco titulares, o zagueiro e volante Felipe Melo também não estará à disposição. O jogador recebeu o cartão vermelho direto no empate com o Grêmio, mesmo estando no banco de reservas, e também terá de cumprir suspensão.

Mais uma decisão chegando! PRA CIMA, FLUMINENSE! ?? ?: Lucas Merçon/FFC pic.twitter.com/mmGuuvepKK ? Fluminense F.C. (@FluminenseFC) November 6, 2024

O Fluminense também não terá o lateral esquerdo Marcelo, que teve o contrato rescindido após discussão com Mano Menezes. Ainda seguem no departamento médico os atacantes Lelê (lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo) e Serna (transição).

O elenco do Tricolor das Laranjeiras ainda terá mais um dia de preparação para ajustar os últimos detalhes antes do embate e, depois, viaja ao Sul. A bola rola para Inter e Fluminense às 19h (de Brasília) desta sexta-feira, no Beira-Rio, pela 33ª rodada do Brasileirão.

O Fluminense ganhou um respiro recentemente, mas continua na briga contra o rebaixamento na Série A. Os comandados de Mano Menezes figuram na 14ª colocação, com 37 pontos - três a mais que o Athletico-PR, que abre o Z4 no momento.