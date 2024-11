Com gols de brasileiros, Steelers e Marinos goleiam na Liga dos Campeões da Ásia

Nesta quarta-feira, ocorreram duas partidas da Liga dos Campeões da Ásia. O Pohang Steelers, da Coreia do Sul, contou com grande ajuda dos brasileiros e venceu o Shandong Taishan, da China, por 4 a 2, no Pohang Steel Yard, pela quarta rodada da competição.

Os gols do time mandante foram marcados por Jeong Jae-hee e pelos brasileiros Jorge Luiz, Wanderson e Oberdan. Enquanto o tento do time visitante foi anotado por Chen Pu e Bi Jinhao.

Com o resultado, o time coreano conquistou sua segunda vitória no torneio e subiu para a sétima colocação do Grupo A, com seis pontos. Já o clube chinês está em nono, com quatro pontos.

Na próxima rodada da Champions da Ásia, o Steelers visita o Yokohama Marinos, do Japão, no dia 27 deste mês, no Nissan Stadium, em Yokohama. Enquanto o Shandong Taishan recebe o Johor, um dia antes, no Jinan Olympic Sports Center, na China.

Yokohama Marinos x Buriram United

No outro confronto desta quarta, Yokohama Marinos goleou o Buriram United, da Tailândia, por 5 a 0, em casa, pela quarta rodada da Champions da Ásia. Kenta Inoue, Asahi Uenaka, Anderson Lopes (2), Neil Etheridge (contra).

Assim, os japoneses assumiram a terceira posição da chave A, com sete pontos. Enquanto o Buriram United desceu para o sexto lugar, com os mesmos sete pontos, mas com um saldo de gols inferior (5 a ?3).