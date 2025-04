Jornal: CBF fala com filho de Ancelotti e topa esperar técnico até junho

Do UOL, em São Paulo

A CBF falou, de acordo com o jornal espanhol El Periodico, com o filho de Carlo Ancelotti em meio às especulações para o cargo vago de técnico da seleção brasileira.

O que aconteceu

O interesse da entidade não foi manifestado diretamente a Ancelotti, mas sim a Davide, filho e atual assistente do treinador no Real Madrid.

Ainda segundo o El Periodico, a CBF topou esperar a decisão do técnico até junho — a final da Champions League, que ainda pode ter o clube espanhol na disputa, ocorre no dia 31 de maio em Munique.

O período é similar ao que Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, deu a Ancelotti para discutir o futuro. A imprensa local afirma que, se o time não for campeão do torneio continental, a saída é certa.

O italiano tem contrato até junho de 2026. Ele está no comando do clube espanhol desde julho de 2021.

Quem vem?

Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF, despistou ao ser questionado sobre o sucessor de Dorival Júnior. Ele não descartou nomes e afirmou que quer um comandante que tenha "disponibilidade rápida."