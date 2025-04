Palmeiras identifica torcedor autor de gestos racistas, aplica punições e vai acionar a Justiça

O Palmeiras identificou o torcedor palmeirense que fez gestos de cunho racista em direção à torcida do Cerro Porteño, do Paraguai, durante a partida entre as equipes na noite de quarta-feira, em duelo da segunda rodada da Libertadores. O clube teve a ajuda do sistema de biometria facial e das câmeras de vigilância do Allianz Parque e agiu para punir o torcedor.

O Palmeiras enviou uma notificação extrajudicial para o torcedor, que receberá três punições: bloqueio no sistema de venda de ingressos para as partidas do time; exclusão do programa de sócio Avanti; ação na Justiça para ressarcir o clube de eventuais prejuízos esportivo e financeiro em caso de punição imposta por consequência de sua conduta.

O clube afirmou também ter registrado Boletim de Ocorrência junto à Delegacia de Repressão aos Delitos de Intolerância Esportiva (Drade), chefiada pelo delegado César Saad, para a apuração do caso.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o torcedor palmeirense fazendo gestos racistas e chamados os paraguaios de "índios". A Conmebol abriu um procedimento disciplinar para apurar esse insulto racista do palmeirense contra torcedores do Cerro Porteño. A entidade que comanda o futebol na América do Sul vai analisar o vídeo e pode punir o time alviverde com multa ou medidas disciplinares - o Código Disciplinar da confederação prevê multa de pelo menos US$ 100 mil (R$ 600 mil) ao clube em casos como esse.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) repudiou o episódio e afirmou que vai acatar todas as medidas cabíveis para apurar com rigor a agressão. "O racismo no esporte, além de ser uma afronta à dignidade humana, compromete os valores de respeito, inclusão e igualdade que devem nortear as competições esportivas. Combater o racismo não é uma opção, mas uma obrigação de todos que acreditam na justiça e na igualdade dentro e fora de campo", disse a entidade, em nota.