Bauru supera Fluminense e se classifica às semifinais da Superliga feminina de vôlei

Nesta quinta-feira, em confronto válido pelas quartas de finais da Superliga feminina de vôlei, o Bauru visitou o Fluminense no no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, venceu por 3 sets a 1 (25/20, 25/13, 25/21 e 25/17) e se classificou para as semifinais da competição.

Com o resultado, o Bauru ganhou duas partidas da melhor de três e carimbou seu passaporte para as semifinais, onde enfrentará o Praia Clube. Por outro lado, com a derrota, o Fluminense se despediu do torneio.

A data e o horário dos duelos entre ambas as equipes ainda não foram definidos.

O primeiro set foi equilibrado, com frequentes trocas de pontos. No entanto, o Fluminense assumiu a vantagem no fim e venceu por 25 a 20.

Na segunda etapa, o Tricolor começou bem ao alcançar uma vantagem de três pontos, mas o Bauru se recuperou e triunfou de virada, por 25 a 13.

O terceiro set também foi vencido pelo Bauru, que foi defensivamente superior, teve mais eficiência nos saques e garantiu a etapa pelo placar de 25 a 21.

No quarto set, o Bauru se mostrou novamente superior, dominou ainda mais a equipe adversária e fechou o resultado com outro placar positivo, desta vez por 25 a 17.