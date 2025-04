Santos detalha venda de ingressos para duelo contra o Atlético-MG pelo Brasileirão

O Santos divulgou nesta quinta-feira informações à respeito da venda de ingressos para o duelo contra o Atlético-MG, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. O Peixe recebe o Galo na próxima quarta-feira, na Vila Belmiro, às 21h30 (de Brasília).

A comercialização das entradas começa nesta sexta-feira, às 10h, e acontecerá de maneira escalonada, primeiro para os sócios-torcedores. O público geral terá direito a adquirir as entradas a partir das 18h.

O preço dos ingressos varia de R$ 300,00 a R$ 450,00. Os torcedores associados aos planos de sócio-torcedor possuem desconto. Os bilhetes estarão disponíveis para compra no site do clube.

O duelo será o segundo do Santos em casa no Brasileirão. No último domingo, a equipe do técnico Pedro Caixinha empatou em 2 a 2 com o Bahia, em duelo válido pela segunda rodada do torneio por pontos corridos.

Antes de enfrentar o Galo, o time praiano tem pela frente compromisso fora de casa contra o Fluminense. O Alvinegro visita o Tricolor Carioca neste domingo, no Maracanã. O embate, válido pela terceira rodada do Brasileiro, está marcado para as 19h30.

Veja o preço dos ingressos para Santos x Atlético-MG na Vila

PCR (Pessoa com cadeira de rodas): R$ 250,00



Geral santista: R$ 300,00



Arquibancada Cosmo Damião: R$ 300,00



Arquibancada José de Alencar: R$ 300,00



Cadeira Coberta José de Alencar: R$ 310,00



Cadeira Térrea PCD/PMR: R$ 350,00



Cadeira Térrea: R$ 350,00



Cadeira Social Dom Pedro: R$ 400,00



Cadeira Social Princesa Isabel: R$ 400,00



Cadeira Coberta Dom Pedro: R$ 450,00

*Valores sem descontos