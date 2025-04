Libertadores: Colo-Colo x Fortaleza é paralisado após invasão de torcedores

Do UOL, em São Paulo

O jogo Colo-Colo x Fortaleza, válido pela 2ª rodada do Grupo E da Libertadores, foi paralisado diante de uma grande confusão no Estádio Monumental David Arellano, em Santiago, no Chile.

O que aconteceu

Torcedores do time chileno arremessaram objetos, quebraram vidros e invadiram o gramado durante a partida. O ato ocorreu atrás do gol defendido pelos mandantes pouco depois dos 20 minutos do 2° tempo.

Os jogadores do Fortaleza, diante da correria, saíram em disparada rumo aos vestiários do Monumental. O duelo estava em 0 a 0 no momento da confusão.

Torcedores forçaram paralisação de Colo-Colo x Fortaleza Imagem: Javier Torres/AFP

O ato é um protesto pela morte de dois torcedores — ocorrida pouco antes de a bola rolar, já nos arredores do estádio. Não houve qualquer agressão a jogadores e equipe de arbitragem.

A arbitragem paralisou o confronto, e alguns setores das arquibancadas foram esvaziados pelas autoridades. Ainda não há definição sobre a continuidade da partida.

El momento exacto en que los hinchas de Colo Colo entran a la cancha del Monumental y se debe suspender el partido con Fortaleza por la Copa Libertadores. pic.twitter.com/wcHOKebdTF -- Carlos A. Silva (@silvynho15) April 11, 2025

Fortaleza tranquiliza torcedores

O Fortaleza, por meio de seu X (Twitter), tranquilizou seus torcedores ao atualizar o caso.

O Fortaleza informa que todos os atletas, diretores, comissão e staff estão bem e seguros após a invasão de alguns torcedores do Colo-Colo em campo, no Estádio Monumental David Arellano, em Santiago nota do Fortaleza