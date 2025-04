Lembra dele? Barcos detalha saída do Palmeiras e rebate ex-presidente

O experiente atacante Hernán Barcos, hoje no Alianza Lima, deu sua versão sobre sua saída do Palmeiras, ainda em 2013, e rebateu o ex-presidente Paulo Nobre ao dizer que queria ter permanecido no alviverde. Aos 40 anos, o argentino relembrou ao "ge" sua ida ao Grêmio, que envolveu uma troca entre as diretorias.

O que ele falou?

Desejo de ficar (mesmo rebaixado). "A gente foi rebaixado e, preparando para 2013, chega a oferta do Grêmio. Falei ao clube que queria ficar, até faço a publicação de que ficaria. O treinador da seleção argentina falou que, se eu ficasse na segunda divisão, seria difícil me convocar. Era importante estar na seleção, mas para mim o Palmeiras também era importante. Decidi ficar."

Proposta pesada. "Quando veio a proposta do Grêmio, o presidente [Paulo Nobre] falou que tinha que aceitar porque viriam quatro ou cinco jogadores para completar o elenco. O dinheiro que entrasse seria muito bom para o clube, porque ele estava assumindo naquele momento e não poderia manter o salário que o presidente anterior [Arnaldo Tirone] tinha me dado."

Versões conflitantes. "Falei: 'se você quer que eu saia, eu saio'. Conversamos internamente para falar a mesma coisa, que foi em conjunto. Quando chego no Grêmio, automaticamente ele fala que eu quis sair. Não foi isso. Quem me conhece e esteve comigo sabe que não foi assim."

Do Palmeiras para... o mundo

Barcos atuou pelo Grêmio em 2013 e 2014, mas deixou o Brasil para se aventurar em outros campeonatos. Em 2015, foi anunciado pelo Tianjin Teda, da China.

Ele passou pelo Sporting antes de acertar com o Vélez Sarsfield e retornar ao seu país.

A passagem na Argentina durou pouco, e Barcos defendeu a LDU antes de voltar ao Brasil, desta vez pelo Cruzeiro, já em 2018.

O atacante ainda rodou pelo Atlético Nacional e pelo futebol de Bangladesh antes de assinar pelo Alianza Lima — ele está no clube peruano desde 2021.