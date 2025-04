Vitória empata com Defensa y Justicia e segue engasgado na Sul-Americana

Nesta quinta-feira, pela segunda rodada do Grupo B da Sul-Americana, o Vitória visitou o Defensa y Justicia no Estádio Norberto "Tito" Tomaghello, na Argentina, e empatou sem gols.

Com o resultado, a equipe comandada por Thiago Carpini seguiu sem vencer na competição, já que na estreia empatou por 1 a 1 com a Universidad Católica. Assim, se encontra com os mesmos dois pontos do Defensa y Justicia, que também não triunfou na primeira rodada. Ambos os times ainda podem ser ultrapassados, já que Universidad Católica e Cerro Largo, que aparecem em terceiro e quarto, respectivamente, com um ponto cada, se enfrentam na noite desta quinta.

O Vitória retorna aos gramados no próximo domingo, contra o Atlético-MG, pela terceira rodada do Brasileirão. A bola rola às 20h30 (de Brasília), no Mineirão.

Já o Defensa y Justicia encara o Unión Santa Fe na segunda-feira, às 19h, no Estádio Norberto "Tito" Tomaghello. Desta vez, a partida é válida pela 13ª rodada do Campeonato Argentino.