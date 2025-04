Renato Paiva destaca espírito de "família" na reunião semestral da SAF do Botafogo

O técnico Renato Paiva foi um dos destaques da primeira reunião semestral da SAF Botafogo em 2025, realizada nesta quinta-feira, no Lagune Hotel, na Barra da Tijuca. Com o tema "ambição", o encontro reuniu colaboradores dos setores corporativo e de futebol para reforçar os pilares culturais e estratégicos do clube.

"Tem uma palavra que nós usamos muito no futebol: família. E essa palavra, eu encontrei aqui. Esse é o nosso dia a dia. Não conseguimos os objetivos sozinhos. Só se consegue atingir coisas boas com a ajuda de todos. E quando falamos todos, são todos mesmo. Todos fazem parte da engrenagem. E isso está a funcionar. Parabéns a todos", declarou o treinador.

O CEO Thairo Arruda também participou do encontro e reforçou a importância da cultura como pilar da gestão da SAF: "Se nós, da SAF Botafogo, queremos vencer, temos que ter uma cultura forte, que sustente essa vitória de maneira contínua. Cultura é o que a gente faz quando ninguém está olhando. Respeito, para nós, é base. Sem ele, não conseguimos evoluir. Sejam fiéis ao que acreditam e vamos juntos nessa jornada", afirmou.

O Botafogo realizou, nesta quinta-feira (10), a reunião semestral de planejamento estratégico da SAF, reunindo todos os colaboradores das áreas esportiva e corporativa

com o propósito de acompanhar os resultados de 2025, planejar o próximo ciclo e alinhar a estratégia geral para

O evento ainda contou com o pentacampeão mundial Gilberto Silva, que compartilhou histórias de superação e liderança ao longo da carreira, e com os capitães Marlon Freitas, Alex Telles e Gregore, que relembraram conquistas de 2024 e projetaram os próximos objetivos com confiança.

A reunião reforçou o alinhamento interno da SAF do Botafogo e reiterou o compromisso com um futuro ainda mais competitivo, dentro e fora de campo.

O Botafogo volta aos gramados neste sábado, às 16h (de Brasília), quando visita o Red Bull Bragantino, no Nabi Abi-Chedid, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.