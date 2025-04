Corinthians bate o Unifacisa e volta a vencer pelo NBB

O Corinthians venceu o Unifacisa por 83 a 74 nesta quinta-feira, pelo Novo Basquete Brasil (NBB), na Arena Unifacisa, em Campina Grande, na Paraíba.

Com o resultado, o Timão voltou a vencer na competição após duas derrotas consecutivas. A equipe ocupa a 11ª colocação, com 15 vitórias e 17 derrotas. Já o Unifacisa é o nono, com 16 vitórias e 16 derrotas.

O time paulista busca vencer os dois últimos jogos da primeira fase do NBB para melhorar sua classificação visando os playoffs. Nesta quarta-feira, o Corinthians recebe o Caxias do Sul, às 20h (de Brasília). O Unifacisa, por sua vez, visita o Basquete Cearense, no dia 17, às 19h30.

MAIS UMA VITÓRIA DO TIMÃO! ?? Na dobradinha da noite, o @corinthiansbskt encerrou o dia 100%! ???? ? UNIFACISA 74 ? 83 Corinthians Melvin Johnson: 20 pontos

Elinho: 7 rebotes

Elinho: 9 assistências#VaiCorinthians pic.twitter.com/KIClEMPCgN ? Corinthians (@Corinthians) April 11, 2025

O jogo

O primeiro quarto foi equilibrado, com ambas as equipes aproveitando suas chances no ataque. Melvin Jhonson foi o destaque inicial, tendo anotado cinco pontos no último minuto para o Timão.

Já no segundo quarto, o Corinthians conseguiu ajustar sua defesa e foi para o intervalo vencendo por 40 a 31.

A equipe visitante seguiu superior no terceiro quarto e colocou 19 pontos de vantagem sobre o Unifacisa, encaminhando a vitória.

O time paraibano foi para o tudo ou nada no último quarto e chegou a ficar a sete pontos do empate. Porém, o Timão conseguiu controlar os minutos finais e triunfou por 83 a 74.

Confira outros resultados do NBB nesta quinta-feira:

Basquete Cearense 73 x 82 Pinheiros



Franca 91 x 66 Vasco da Gama