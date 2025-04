São Paulo terá Lucas Ferreira titular contra o Alianza Lima pela Libertadores; veja escalações

O São Paulo está escalado para enfrentar o Alianza Lima-PER, pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores, nesta quinta-feira. O técnico Luis Zubeldía escalou o jovem Lucas Ferreira entre os 11 iniciais.

O jogador de 18 anos ganhou alguns minutos no empate de 0 a 0 com o Atlético-MG, no último domingo, e será titular no profissional pela primeira vez. Grandes estrelas do time, Lucas (trauma no joelho direito) e Oscar (lesão muscular na coxa esquerda) seguem como desfalques. Luis Gustavo (tromboembolismo pulmonar) é outro que ainda não fica à disposição.

Desta forma, o São Paulo terá: Rafael; Ferraresi, Arboleda e Alan Franco; Ferreirinha, Marcos Antônio, Alisson e Enzo Díaz; Lucas Ferreira, Luciano e Calleri.

Pablo Maia (cirurgia no tornozelo direito) e Young (torção no pé direito) completam a lista de desfalques do Tricolor.

Do outro lado, o técnico Néstor Gorosito montou o Alianza com: Viscarra; Noriega, Fernando Vicente, Jhoao Velasquez e Huamán, Lagos; Jesús Castillo e Lavandeira; Eryc Castillo, Quevedo e Barcos.

O atacante Paolo Guerrero, ex-Corinthians, começa no banco de reservas.

A bola rola no gramado do Morumbis a partir das 21h30 (de Brasília).

No momento, o São Paulo está na vice-liderança do grupo D, com três pontos, três a menos que o líder Libertad. O Alianza Lima está em terceiro, com zero, assim como o lanterna Talleres.