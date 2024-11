Alan Patrick é líder de várias estatísticas do Brasileirão desde seu retorno de lesão

Autor do primeiro gol da vitória do Internacional sobre o Criciúma, Alan Patrick lidera diversas estatísticas desde seu retorno após ter sofrido um estiramento do ligamento colateral medial do joelho esquerdo em julho.

Desde sua volta aos gramados no dia 25 de agosto, o meia colorado é o jogador que mais tem participações em gols entre todos os jogadores da série A, com nove. Neste espaço, foram seis gols e três assistências. Os dados são do Sofascore.

Alan Patrick entre todos do Brasileirão desde que voltou de lesão (25/08): 1º em Nota Sofascore (7.76)

1º em participações em gols (9)

1º em passes decisivos (48)

1º em grandes chances criadas (10)

1º em finalizações no gol (13)

Tem 9 vitórias e 3 empates

O jogador balançou as redes nas partidas contra o Fortaleza, Cuiabá, São Paulo, Vitória, Atlético-MG e mais recentemente contra o Criciúma. Em 12 jogos, o meia atuou por 90 minutos em nove oportunidades.

Alan Patrick também é o primeiro em passes decisivos, com 48, e líder em grandes chances criadas, com 10. Além disso, o meio-campista tem 13 finalizações no gol.

Neste período, o Internacional possui nove vitórias e três empates, sendo a maior invencibilidade do futebol brasileiro no momento. A equipe volta a jogar nesta sexta-feira, quando recebe o Fluminense no Beira-Rio.