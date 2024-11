Odegaard volta a treinar no Arsenal e pode ser novidade contra a Inter de Milão

Treinador do Arsenal, Mikel Arteta pode ter um reforço de peso para o jogo contra a Inter de Milão, válido pela Liga dos Campeões. Nesta terça-feira, o meia Martin Odegaard participou do treino inteiro e será avaliado pela comissão técnica para ver se já tem condições de ser relacionado para uma partida.

Odegaard não entra em campo pelo Arsenal desde o final de agosto. No começo de setembro, ele sofreu uma lesão no tornozelo enquanto defendia a seleção norueguesa na data Fifa. No total, o meia desfalcou o clube inglês em 12 partidas.

Back stronger. Martin Odegaard returns to full training ?? pic.twitter.com/C3UhiuYbuU ? Arsenal (@Arsenal) November 5, 2024

A delegação do Arsenal viaja para a Itália ainda nesta terça-feira. O clube inglês enfrenta a Inter de Milão no Stadio Giuseppe Meazza nesta quarta-feira, às 17h (de Brasília).

Para esta partida, o Arsenal terá três desfalques certos: os laterais Tierney e Tomiyasu e o zagueiro Calafiori.

O Arsenal vem fazendo boa campanha nesta edição da Liga dos Campeões e está invicto até então, tendo vencido duas partidas e empatado uma. Atualmente, a equipe ocupa a nona colocação da tabela, com sete pontos conquistados.