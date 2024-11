Luis Enrique admite que já teve oportunidade de treinar o Atlético de Madrid

Paris Saint-Germain e Atlético de Madrid se enfrentam pela Liga dos Campeões nesta quarta-feira, às 17h (de Brasília), no Parc des Princes. Em entrevista coletiva na véspera do confronto, Luis Enrique, técnico do clube francês, admitiu que ficou perto de treinar a equipe espanhola.

"É verdade, mas já tinha dado o meu acordo a outro clube. O Atlético encontrou a pessoa certa com o "Cholo" [Simeone], eu não teria energia para ficar tanto tempo e ganhar tantos títulos. Os torcedores do Atlético tiveram sorte", disse.

"Ele [Simeone] é um ótimo treinador. Ele está no Atlético há muito tempo. É um ótimo desempenho, durar tanto tempo é incrível. Sabemos que será difícil contra um adversário que sabe jogar coletivamente, mas também com grandes individualidades", acrescentou.

? Luis Enrique : « Je suis optimiste, j'ai confiance en mes joueurs avant de faire face à ce match et de prendre les trois points » ? Notre coach s'est exprimé en conférence de presse avant #PSGATM ??#UCL ? ? Paris Saint-Germain (@PSG_inside) November 5, 2024

PSG e Atlético de Madrid ainda não conseguiram bons resultados nesta edição da Liga dos Campeões e não estão em situação muito confortável na tabela. Enquanto os franceses estão em 19º lugar, com quatro pontos, os espanhóis estão em 27º, com três.

Assim, a partida será de grande importância para as duas equipes, que buscam dar a volta por cima na competição continental. No entanto, para Luis Enrique, o jogo ainda não é decisivo.

"Não, não é decisivo. Se uma das duas equipes perder amanhã, mas vencer as outras quatro partidas, se classificará nas 24. Portanto, não é decisivo. É importante para eles e para nós vencer. Nosso calendário fica então mais difícil, tenho consciência disso, mas ninguém pode dizer o que vai acontecer", contou.