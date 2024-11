Organizada do Santos contesta presença de ex-conselheiro condenado por racismo em camarote presidencial

Nesta segunda-feira, a Torcida Jovem, principal organizada do Santos, publicou uma nota contra a presença de Adilson Durante Filho no camarote da presidência do clube na Vila Viva Sorte. Ele foi expulso do quadro de conselheiros em 2019 e foi condenado pela Justiça de São Paulo por racismo após ter um áudio vazado.

"Externamos nossa preocupação e indignação por uma pessoa que já foi expulsa do clube por racismo estar no camarote presidencial da Vila Belmiro, isso é inconcebível. Não há espaço para pessoas como essa escória no Santos. A presença desse tipo de pessoa escancara um erro que já indicamos inúmeras vezes à direção do clube, a presença de pessoas erradas nos bastidores", escreveu.

Adilson estava envolvido na confusão que marcou o fim da vitória de 3 a 0 sobre o Vila Nova, no último sábado, no Urbano Caldeira.

No dia seguinte ao jogo, o ex-conselheiro postou um texto afirmando que "tudo o que tem circulado nas redes sobre o ocorrido está completamente fora de contexto" e mencionou Jé, presidente da Torcida Jovem.

"Externo o meu mais profundo respeito à Torcida Jovem, que demonstrou cumplicidade e paixão ao longo de todo este ano. Na figura de seu presidente Jé e de toda a sua diretoria, reforçamos nossa admiração e orgulho de tê-los como nosso maior patrimônio. Em 2025, será diferente", comentou Adilson.

A Torcida Jovem, contudo, não gostou. O grupo afirmou que não tem nenhuma relação com o amigo de Marcelo Teixeira e entende que ele tentou usar a imagem da organizada para se promover.

"Adilson se manifestou informando que 'nenhum diretor chamou ninguém para a briga', é claro, pois quem fez isso foi o próprio Adilson. Embora no Santos haja muito espaço para pseudodiretores, esse é só mais um, que nem ali deveria estar", publicou a organizada.

"Afim de usar da imagem da TJ e a relação institucional de mais de 55 anos para amenizar mais uma de suas patifarias, Adilson expressou seus respeitos à Torcida Jovem, citando nominalmente nosso presidente Jé. A TJ nunca teve nenhum tipo de relação com Adilson, muito menos nosso presidente Jé, que não trocou nem uma palavra com o mesmo", ampliou.

Por fim, a Torcida Jovem pediu uma "verdadeira reconstrução, de cima pra baixo".

"Sabemos que Adilson nos respeita, afinal, na arquibancada ele não pisa, aparece apenas nos camarotes se escondendo atrás de seguranças do clube e da presidência, que só se prejudica ao defender pessoas como essa. Seu respeito a nós é o mínimo a se fazer, e não é recíproco. Desprezamos você e o que você representa", finalizou.

Veja a nota da Torcida Jovem na íntegra

A Torcida Jovem vem a público se manifestar acerca das palavras de Adilson Durante Filho, em que cita a Torcida Jovem e seu presidente Jé.

Primeiramente, externamos nossa preocupação e indignação por uma pessoa que já foi expulsa do clube por racismo estar no camarote presidencial da Vila Belmiro, isso é inconcebível.

Não há espaço para pessoas como essa escória no Santos. A presença desse tipo de pessoa escancara um erro que já indicamos inúmeras vezes à direção do clube, a presença de pessoas erradas nos bastidores.

Adilson se manifestou informando que "nenhum diretor chamou ninguém para a briga", é claro, pois quem fez isso foi o próprio Adilson. Embora no Santos haja muito espaço para pseudodiretores, esse é só mais um, que nem ali deveria estar.

Os fatos nas cadeiras visivelmente envolvem membros atuais e/ou antigos da Torcida Jovem, afinal, como maior entidade representativa da nação santista, estamos em todos os lugares.

Afim de usar da imagem da TJ e a relação institucional de mais de 55 anos para amenizar mais uma de suas patifarias, Adilson expressou seus respeitos à Torcida Jovem, citando nominalmente nosso presidente Jé. A TJ nunca teve nenhum tipo de relação com Adilson, muito menos nosso presidente Jé, que não trocou nem uma palavra com o mesmo.

Se há um respeito de Adilson para com a Torcida Jovem, se deve aos 55 anos de lutas ao lado do Santos Futebol Clube, e nossa postura consciente no dia a dia do Peixe.

Sabemos que Adilson nos respeita, afinal, na arquibancada ele não pisa, aparece apenas nos camarotes se escondendo atrás de seguranças do clube e da presidência, que só se prejudica ao defender pessoas como essa.

Seu respeito a nós é o mínimo a se fazer, e não é recíproco. Desprezamos você e o que você representa.

Que a verdadeira reconstrução comece, de cima pra baixo.