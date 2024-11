F1: Verstappen cita 'montanha-russa de emoções' na vitória em São Paulo

Vencedor do Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1, o holandês Max Verstappen exaltou a "montanha-russa de emoções" que viveu neste domingo (3) desde a classificação.

O que aconteceu

Max Verstappen fez o 12º tempo na classificação, mas o holandês tinha uma punição garantida por troca de motor, o que fez perder cinco posições no grid de largada.

Largando do 17º lugar na corrida, o piloto da Red Bull chegou a entrar na zona de pontuação da prova logo após a primeira volta, chegando ao 10º lugar ultrapassando seis pilotos, uma vez que Stroll já havia abandonado a prova;

Ao longo da corrida, Verstappen foi galgando posições. E entre uma parada com bandeira vermelha e três entradas de safety car, o holandês chegou a liderança na 43ª volta e segurou-a até o final para garantir a vitória.

Após a corrida, na entrevista de pilotos oficial para a Fórmula 1, Verstappen citou o misto de emoções ao longo do dia: "Minhas emoções hoje foram uma montanha-russa, com a classificação sendo realmente azarada com aquela bandeira vermelha", disse o holandês.

Começando em 17º lugar, eu sabia que seria uma corrida muito difícil, mas ficamos longe de problemas, fizemos as escolhas certas, ficamos calmos e estávamos bem. Todas essas coisas juntas, é claro, tornaram esse resultado possível. Quero dizer, inacreditável vencer aqui [saindo] de tão longe Max Verstappen, piloto da Red Bull

Com a vitória, Verstappen se aproximou do tetracampeonato mundial consecutivo de pilotos. Com os 26 pontos conquistados entre a vitória e a melhor volta, o holandês chegou a 393 pontos, enquanto o vice-líder, Lando Norris, que terminou em 6º lugar, ficou com 331.