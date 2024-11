Forte chuva em Interlagos adia treino classificatório do GP de São Paulo

A chuva não deu trégua e o treino classificatório para a corrida do GP de São Paulo foi adiado. A FIA ainda não informou quando os pilotos vão para a pista. A expectativa é que seja na manhã de domingo.

A tempestade começou por volta das 14h15 (de Brasília), 45 minutos antes do horário marcado para começar a qualificatória para a corrida de domingo. O treino chegou a ser marcado para 16h15, 16h30, 16h45 e 17h antes de ser decidido adiar por tempo indeterminado.

"Devido às severas condições climáticas, todas as equipes estão autorizadas a fechar as portas de suas garagens", comunicou a FIA.

No paddock, as equipes foram pegas de surpresa com a chuva, que se intensificou muito rápido e causou correria. Funcionários das escuderias se dividiram para guardar as coisas dentro de suas respectivas salas e tentaram se proteger da forma que é possível.

A sprint, que começou às 11 horas, foi disputada normalmente. Lando Norris, da McLaren foi o vencedor. A corrida principal está marcada para este domingo, à 14 horas.