Fluminense anuncia encerramento de contrato com Marcelo

O Fluminense divulgou, neste sábado, o encerramento de contrato em comum acordo com o lateral esquerdo Marcelo. Assim, o jogador de 36 anos, revelado pelas categorias de base do clube, termina sua segunda passagem pelo Tricolor das Laranjeiras.

"O Fluminense FC e Marcelo Vieira comunicam o encerramento do contrato em comum acordo entre as partes. Formado nas categorias de base, Marcelo retornou ao Fluminense em 2023, tendo participado da conquista dos títulos do Campeonato Carioca 2023, dos inéditos títulos da Conmebol Libertadores 2023 e Recopa de 2024. Os laços institucionais e afetivos entre o Fluminense e Marcelo seguem mantidos. O nome do atleta foi recentemente eternizado no estádio do centro de treinamento de Xerém. O Fluminense agradece a Marcelo e continuará, como sempre, na torcida por seu sucesso em todos os seus desafios", escreveu o Fluminense nas redes sociais.

Com contrato até o final do ano, o futuro de Marcelo no Fluminense era incerto. A gota d'água foi o desentendimento com o treinador Mano Menezes, nesta sexta-feira, durante o empate contra o Grêmio (2 a 2), pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Maracanã.

Já na reta final da partida, Marcelo se preparava para entrar em campo. Mano Menezes se aproximou para dar instruções ao lateral, que, ao responder ao treinador, o deixou incomodado a ponto de cancelar a substituição, fato que chamou atenção.

Contratado em fevereiro de 2023, Marcelo disputou 68 jogos em sua segunda passagem pelo Fluminense. Marcou cinco gols e deu três assistências. O lateral ainda participou das conquistas do Campeonato Carioca (2023), da Copa Libertadores (2023) e da Recopa Sul-Americana (2024).

O Fluminense volta a campo na próxima sexta-feira (8), às 19 horas (de Brasília), quando visita o Internacional, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Beira-Rio. A equipe carioca ocupa a 12ª posição, com 37 pontos, enquanto o Colorado é o 5º colocado, com 53 tentos.