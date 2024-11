Corinthians busca superar eliminações e se concentrar na luta contra o rebaixamento no Brasileiro

O principal desafio do elenco do Corinthians neste momento é superar as eliminações na Copa do Brasil e na Copa Sul-Americana para focar na luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro.

Após a derrota para o Racing em Avellaneda, pela volta da semifinal da Copa Sul-Americana, os jogadores adotaram o discurso de "virar a chave" o quanto antes. Na segunda-feira, a equipe enfrentará o rival Palmeiras, em clássico válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.

"Amanhã (sexta-feira) já muda a chave. Estamos sofrendo, vai se uma noite difícil para nós. Mas temos que virar essa chave, o próximo jogo é um grande clássico, com nossa torcida. Vamos virar essa chave, se Deus quiser", disse Yuri Alberto após a eliminação no torneio continental.

"Foi um golpe duro para nós, sonhávamos com esse título, queríamos muito fazer história com essa camisa. Foram erros que não podemos cometer. Emocionalmente, tem que servir de motivação para frente. Temos a missão de deixar o clube na Série A, vamos dar tudo o que temos para isso se concretizar. Temos uma guerra na segunda (contra o Palmeiras), todo jogo vai ser assim. Que a eliminação nos sirva de motivação para que a gente consiga deixar o clube onde ele merece, que é na Série A", comentou Hugo Souza.

O insucesso do Corinthians nos mata-matas aumentou a pressão em cima do técnico Ramón Díaz. Na visão de alguns torcedores, o treinador deixou a desejar em algumas das escolhas para os duelos eliminatórios contra Flamengo e Racing.

O Derby, então, passa a ter importância ainda maior para a comissão técnica. O Corinthians não vence o Palmeiras há pouco mais de três anos.

A diretoria dos Gaviões da Fiel, principal torcida organizada do Corinthians, mostrou sua insatisfação com o elenco após o revés diante do Racing.

"Onde está a raça? Onde está a vontade de vencer? Atitudes que esperamos sempre de quem veste o manto sagrado e defende o escudo do Corinthians. É inadmissível ver jogadores, pagos em dia e com salários altíssimos, aceitando a adversidade. Esperamos ver em campo, na segunda-feira, a raça que essa torcida exige e merece", escreveu a organizada.

A diretoria do Corinthians reconhece que a comissão técnica e os jogadores deixaram a desejar nos mata-matas, mas confia que esse grupo pode garantir a permanência da equipe na Série A do Brasileiro.

Por mais que o Corinthians tenha vencido seus dois últimos compromissos na liga (contra Athletico-PR e Cuiabá), a situação ainda está longe de ser tranquila. A equipe se encontra na 15ª posição do Brasileiro, com 35 pontos, um a mais em relação ao Z4.

O duelo contra o Palmeiras será na próxima segunda-feira, na Neo Química Arena. Depois, o Timão visita o Vitória no dia 9 de novembro (sábado).