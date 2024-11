Quem é Quintero? Conheça o carrasco do Corinthians na Sul-Americana

Sofrendo dois gols em quatro minutos de Juan Fernando Quintero, o Corinthians foi derrotado pelo Racing por 2 a 1 nesta quinta-feira e deu adeus à Copa Sul-Americana. A Gazeta Esportiva fez um raio-x da história do meia colombiano que foi carrasco do Timão. O jogador nunca atuou no Brasil, mas possui uma grande carreira.

Quintero tem 31 anos e começou sua carreira em 2010 no Envigado, da Colômbia. Dois anos depois, o meia se transferiu ao Atlético Nacional, onde se destacou e começou a ganhar status de uma grande revelação do futebol colombiano.

Assim, o jogador foi emprestado ao Pescara, da Itália, ainda em 2012. Alguns meses depois, foi comprado por 10 milhões de euros pelo Porto, onde mais se destacou em sua passagem na Europa. Neste meio período, Quintero disputou a Copa do Mundo de 2014, realizada no Brasil.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Racing Club ? (@racingclub)

Porém, por conta de muitas lesões, o colombiano perdeu espaço no Porto e quase foi emprestado para o Cruzeiro em 2015. Na época, o presidente Gilvan Tavares ficou preocupado com o estado físico do atleta e descartou a negociação. Em 2016, Quintero rumou para o Rennes, da França.

Em 2018, o jogador retornou ao futebol sul-americano, chegando ao River Plate, da Argentina. A passagem do colombiano em território argentino foi memorável, vencendo a Copa Libertadores do mesmo ano em cima do maior rival, o Boca Juniors.

Após passagens pelo futebol asiático, Quintero foi para o Racing em agosto de 2023 e logo se tornou um dos destaques do time. Nesta temporada, o meia tem sete gols e sete assistências em 33 jogos.

Na final da Copa Sul-Americana, o Racing enfrentará o Cruzeiro. O jogo está marcado para o dia 23 de novembro, sábado, no estádio Nueva Olla, em Assunção, no Paraguai.