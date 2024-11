Mano se desentende com Marcelo à beira do campo no empate com o Grêmio

O empate em 2 a 2 entre Fluminense e Grêmio, nesta sexta-feira, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro, foi marcado pelo desentendimento entre o técnico do Tricolor carioca, Mano Menezes, e o lateral esquerdo Marcelo.

Já na reta final da partida, Marcelo se preparava para entrar em campo. Mano Menezes se aproximou para dar instruções ao lateral, que, ao responder o treinador, o deixou incomodado a ponto de cancelar a substituição, fato que chamou atenção.

De acordo com a assessoria do Fluminense, o ocorrido não passou de uma estratégia para que o Fluminense ganhasse tempo em um momento que ainda estava vencendo o jogo - o Grêmio empatou de pênalti, com Reinaldo, já nos acréscimos.

Mas não foi apenas na beira do campo que os ânimos estavam exaltados. Dentro das quatro linhas o Fluminense saiu reclamando bastante da arbitragem de Matheus Candançan, que marcou um pênalti a favor do Grêmio no apagar das luzes depois de o goleiro Fábio derrubar Arezo dentro da área.

Felipe Melo, inclusive, foi expulso, mesmo estando no banco de reservas, por reclamação. Depois do cartão vermelho, o veterano fez gestos de que o Fluminense estaria sendo roubado e, ao se dirigir para os vestiários, proferiu as seguintes palavras às câmeras: "O Fluminense precisa ser respeitado".

Com o resultado, o Grêmio foi a 39 pontos, assumindo a 11ª colocação. O Fluminense, por sua vez, aparece logo atrás, em 12º, com 37 tentos, perdendo a chance de somar preciosos pontos para seguir se distanciando da zona de rebaixamento.