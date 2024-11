Bombas caseiras e 'miguelitos': polícia detalha emboscada da Mancha Verde

Do UOL, em São Paulo

O relatório da investigação da Polícia Civil de São Paulo aponta como se deu a emboscada da Mancha Verde à Máfia Azul, do Cruzeiro.

O que aconteceu

A emboscada ocorreu por volta das 5h da madrugada do último domingo (27). O ataque ocorreu na altura do km 65 da rodovia Fernão Dias, em Mairiporã, no sentido Belo Horizonte.

Cerca de 150 indivíduos invadiram a pista e interceptaram dois ônibus de cruzeirenses — que vinham de Curitiba após o jogo contra o Athletico. Os agressores bradavam gritos como "É a Mancha, porra" entre os golpes, conforme registrado em vídeos do ocorrido.

Ônibus com torcedores do Cruzeiro ficou destruído após ataque de membros da Mancha Verde Imagem: Reprodução

Os palmeirenses jogaram "miguelitos", armadilhas feita com pregos, na pista para furar os pneus e forçar os ônibus a pararem. A emboscada foi previamente conluiada, segundo a polícia, e esse tipo de artefato costuma ser usado por bandidos para assaltos.

Eles arremessaram rojões e bombas caseiras contra os veículos, e um deles foi incendiado. Ambos os ônibus ficaram destruídos.

Os integrantes da Mancha utilizaram barras de ferros e de madeira na pancadaria. Vídeos mostram que os agressores não pararam nem com os cruzeirenses caídos e ensanguentados.