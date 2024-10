Mirando o Bahia, São Paulo treina com a presença de Patryck e Bobadilla

Continuando a preparação para encarar o Bahia, pelo Campeonato Brasileiro, o São Paulo treinou no CT da Barra Funda na manhã desta quarta-feira. Os jogadores do Tricolor Paulista foram submetidos a atividades de ativação, mobilidade e fundamentos técnicos comandados pelos preparadores físicos do clube.

Depois, o elenco foi a campo com o técnico Luis Zubeldía, que dividiu os jogadores em cinco equipes para partidas alternadas de seis contra seis. Enquanto aconteciam dois confrontos simultâneos, o quinto time, que estava sobrando, fazia trabalhos intermitentes de corrida.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sa?o Paulo Futebol Clube (@saopaulofc)

Ainda em recuperação de lesão, o lateral Patryck (fratura na clavícula direita) e o volante Bobadilla (dores no adutor direito) participaram destes trabalhos e fizeram um complemento com a preparação física.

Liberado nesta semana para treinar sem restrições, o meia-atacante Alisson esteve novamente presente em todas as atividades. Recuperado de uma cirurgia no tornozelo direito, o camisa 25 busca ritmo para voltar a ser relacionado.

O São Paulo treinará novamente no CT da Barra Funda na manhã desta quinta-feira (31). Com 51 pontos em 31 jogos, o Tricolor Paulista é o sexto colocado do Campeonato Brasileiro. O time de Zubeldía encara o Bahia na próxima terça-feira (05), na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, a partir das 21h30 (de Brasília).