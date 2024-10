Cruzeiro abre venda de ingressos para jogo contra o Flamengo na Arena Independência

O Cruzeiro abriu a venda de ingressos para o duelo contra o Flamengo, que acontece na próxima quarta-feira (06), às 21h (de Brasília), na Arena Independência, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. A comercialização foi iniciada nesta quarta-feira e está sendo feita de escalonada, com prioridade para aqueles que assinam o programa de sócio torcedor do clube.

Inicialmente, o confronto diante do Flamengo seria realizado no Mineirão. No entanto, o estádio receberá o show do cantor Bruno Mars e não estará disponível para sediar a partida. Assim, a partida acontecerá na Arena Independência.

Os torcedores que quiserem assistir ao embate diretamente do estádio podem adquirir seus ingressos no site ingresso.cruzeiro.com.br ou, ainda, pelo aplicativo Cruzeiro Nação Azul.

A venda dos bilhetes foi iniciada às 14h (de Brasília) desta quarta-feira para os sócios cinco estrelas. Já podem comprar seus ingressos os assinantes dos planos novos Cabuloso Max, Cabuloso 3 e Cabuloso PCD, além do Cabuloso 2. A próxima carga de entradas será liberada a partir das 17h e ficará disponível também para membros do plano novo Cabuloso 1.

? Vendas abertas para o jogo Cruzeiro x Flamengo, no Independência!@socio5estrelas tem prioridade na compra e desconto no valor do ingresso. Saiba todas as informações: https://t.co/KV6ebRn8TA Garanta seu lugar: https://t.co/ufex7sOclX e app Nação Azul#CRUxFLA... pic.twitter.com/FCrIyHOQWK ? Cruzeiro ? (@Cruzeiro) October 30, 2024

Por sua vez, os sócios que possuem o plano novo Meu Cruzeiro poderão comprar seus bilhetes somente nesta quinta-feira, a partir das 10h. A venda geral de ingressos, por sua vez, terá início poucas horas depois, às 12h desta quinta. É permitida a compra de até dois ingressos por CPF na venda geral.

Os ingressos estão sendo vendidos por preços que variam de R$ 130,00 a R$ 350,00. O setor mais barato são as Cadeiras Minas e Pitangui, em que a meia-entrada sai por R$ 65,00. Já a seção mais cara é a VIP Pitangui, com o valor da meia sendo R$ 175,00. Os demais setores possuem preços entre R$ 160,00 e R$ 300,00.

A torcida visitante, por sua vez, deverá comprar seu ingresso pelo aplicativo FutebolCard ou através do site futebolcard.com. Não haverá bilheteria física na Arena Independência. A comercialização para os torcedores do Flamengo será aberta no mesmo dia e horário da venda geral. A entrada destinada à torcida adversária será a Cadeira Ismênia (Portão 8), com preço de R$ 130,00.

O Cruzeiro ainda não se encontrou com o técnico Fernando Diniz, mas vai em busca da reabilitação no Brasileirão, pois não sabe o que é vencer há seis rodadas. Neste período, a Raposa caiu para a oitava colocação e está com 44 pontos.

Veja os preços dos ingressos para a partida entre Cruzeiro e Flamengo:

CADEIRA MINAS



Inteira: R$ 130,00 / Meia: R$ 65,00

CADEIRA PITANGUI



Inteira: R$ 130,00 / Meia: R$ 65,00

ESPECIAL MINAS



Inteira: R$ 160,00 / Meia: R$ 80,00

ESPECIAL PITANGUI



Inteira: R$ 160,00 / Meia: R$ 80,00

ESPECIAL ISMÊNIA



Inteira: R$ 180,00 / Meia: R$ 90,00

VIP MINAS



Inteira: R$ 300,00 / Meia: R$ 150,00

VIP PITANGUI



Inteira: R$ 350,00 / Meia: R$ 175,00

VISITANTE - CADEIRA ISMÊNIA



Inteira: R$ 130,00 / Meia: R$ 65,00