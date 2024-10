Trajano: 'Colocaria o Deyverson na seleção para ver o que acontece'

Deyverson merecia uma oportunidade na seleção brasileira, avaliou José Trajano no Cartão Vermelho desta terça (29).

O fator surpresa que Deyverson leva às partidas justificaria sua presença na seleção, na opinião do jornalista.

Eu sou fã do Deyverson. Eu botaria na seleção brasileira alguns jogos só para ver o que ia acontecer. Os zagueiros ficam preocupados com ele. Não sabem o que vai acontecer.

José Trajano

'Corinthians está se agarrando ao Memphis', dispara Trajano

O comentarista avaliou que ele se destaca entre as estrelas europeias que atuam no Brasileirão.

O Corinthians está se agarrando ao Memphis. [...] Quando o cara é craque, quando é dono do time? Quando ele marcou o gol, o time todo foi em cima dele, como se tivesse feito um golaço. É o respeito ao bom jogador, ao ídolo.

José Trajano

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 17h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 17h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 17h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (17h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (17h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

09h - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

11h - De Primeira - Domitila Becker, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

18h - Fim de Papo - Marília Ruiz, Renato Maurício Prado e convidados debatem os principais temas do dia no futebol.

Assista ao Cartão Vermelho na íntegra