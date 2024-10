Sem jogos, São Paulo tem semana cheia de treinamentos para enfrentar o Bahia

O São Paulo ficou no empate de 1 a 1 com o Criciúma, no Estádio Heriberto Hulse, em Santa Catarina, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. O próximo compromisso do Tricolor, agora, é apenas no dia 5 de novembro, uma terça-feira, e Luis Zubeldía tem uma semana completa de treinamentos para ajustar o time.

Os jogadores ganharam descanso neste domingo e na segunda-feira. A reapresentação do São Paulo está agendada para terça-feira, no período da manhã, às 10h (de Brasília) no CT da Barra Funda.

Dessa maneira, sem precisar realizar nenhuma viagem, Luis Zubeldía deve utilizar todos os dias da semana para realizar treinamentos. As atividades devem ir até o sábado, no CT da Barra Fundo.

A delegação são-paulina deve viajar, na próxima segunda-feira (4) para Salvador, após o treino da manhã, ainda em São Paulo. O próximo jogo do São Paulo será contra o Bahia, na Arena Fonte Nova, apenas no dia 5 de novembro (terça-feira). O confronto em Salvador vale pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com o empate contra os catarinenses, o São Paulo caiu para a sexta posição da tabela, com 51 pontos. O Tricolor foi superado pelo Internacional, que venceu o Atlético-MG e subiu para a quinta colocação, com 52.

Para o próximo compromisso, o treinador tricolor pode contar com o lateral esquerdo Welington, que recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Vasco e desfalcou o São Paulo contra o Criciúma. Agora, o camisa 6 está à disposição da comissão técnica. Outra possível volta é Bobadilla, que sofre com dores no adutor, porém, a depender de seu estado físico, pode retornar ao plantel titular do time paulista.