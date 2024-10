Jornalista argentino é removido do Bola de Ouro: 'Perdeu a objetividade'

O organizador do Bola de Ouro afirmou que o jornalista que representava a Argentina no júri internacional foi trocado por causa do votos que deu na última edição do prêmio.

O que aconteceu

Vincent Garcia disse que o argentino não passou no teste na última premiação. Em entrevista ao jornal britânico The Times, ele disse que o especialista foi trocado para este ano — cada país conta com um representante na votação.

O jornalista em questão montou seu top 5 com todos os jogadores da Argentina que estavam na lista final. O ex-representante do júri votou em Messi, Lautaro Martínez, Dibu Martínez e Julián Álvarez — os quatro atletas da nacionalidade entre os 30 disponíveis — como os melhores da temporada passada.

O diretor do Bola de Ouro explicou a retirada do jornalista: "Perdeu sua objetividade". Foi a primeira edição do prêmio após o título da Argentina na Copa do Mundo do Qatar. Messi recebeu o Bola de Ouro em 2023.

Havia quatro jogadores argentinos disponíveis na lista e ele [eleitor argentino] escolheu todos eles. Minha opinião foi que ele havia perdido a objetividade. Trocamos o jornalista e ele não vota mais. Vincent Garcia, ao The Times

O Bola de Ouro de 2024 começa às 16h (de Brasília) desta segunda-feira (28). Vini Jr era um dos favoritos ao prêmio de melhor do mundo.